Принц Уильям довел дочь Шарлотту до слез: что случилось

О чем рассказал принц:
- Почему сильно расстроилась Шарлотта
- Что ему пришлось сделать с бородой
- На что надеется принц Уильям
Принц Уильям рассказал, что его 9-летняя дочь, принцесса Шарлотта, заплакала, когда впервые увидела его бороду.
По словам монарха, которого цитирует Page Six, девочке папина борода "не понравилась сразу". У меня были реки слез, поэтому мне пришлось ее сбрить", — сказал будущий король.
Принц Уэльский, который завершал свой четырехдневный визит в Южную Африку добавил, что получил эмоциональную реакцию от своей дочери в начале года.
Однако 42-летний Уильям надеялся, что в конечном итоге он сможет изменить мнение Шарлотты.
"Затем я отрастил ее снова. … Я убедил ее, что все будет хорошо", — добавил он.
Кто такой принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Отец троих детей публично дебютировал с бородой в августе, когда появился вместе с женой Кейт Миддлтон в видеоролике, поздравляя спортсменов Великобритании с их результатами на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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