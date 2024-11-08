Принц Уильям довел дочь Шарлотту до слез: что случилось

В королевском дворе кипят свои страсти.

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Принц Уильям расстроил дочку/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

О чем рассказал принц:

Почему сильно расстроилась Шарлотта

Что ему пришлось сделать с бородой

На что надеется принц Уильям

Принц Уильям рассказал, что его 9-летняя дочь, принцесса Шарлотта, заплакала, когда впервые увидела его бороду.

По словам монарха, которого цитирует Page Six, девочке папина борода "не понравилась сразу". У меня были реки слез, поэтому мне пришлось ее сбрить", — сказал будущий король.

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Принц Уэльский, который завершал свой четырехдневный визит в Южную Африку добавил, что получил эмоциональную реакцию от своей дочери в начале года.

Однако 42-летний Уильям надеялся, что в конечном итоге он сможет изменить мнение Шарлотты.

"Затем я отрастил ее снова. … Я убедил ее, что все будет хорошо", — добавил он.

Кто такой принц Уильям? Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Отец троих детей публично дебютировал с бородой в августе, когда появился вместе с женой Кейт Миддлтон в видеоролике, поздравляя спортсменов Великобритании с их результатами на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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