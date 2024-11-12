"Продался": украинцев взбудоражило видео, как путинист Серов запел на украинском языке

Вы узнаете:
- В Сети завирусило архивное видео Александра Серова
- Как отреагировали украинцы
Российский певец Александр Серов, который фигурирует в базе "Миротворец" из-за поддержки незаконной оккупации Россией Крыма, уже давно стал ярым путинистом.
В Сети же появилось архивное видео, где Серов спел песню на украинском языке вместе с Любовью Курманской.
"Уникальное видео, где Александр Серов поет на украинском языке вместе с певицей из Коломыи, лауреатом международных конкурсов и фестивалей Любовью Курманской (в то время Любовь Соник). К сожалению, сохранилась лишь частица этого видео", - написано в описании под видео.
Украинцы неоднозначно отреагировали на такое исполнение, ведь все знаю о пророссийской позиции артиста.
"YouTube порекомендовал такое видео. Смотрю. Читаю комментарии. Серов украинец? Ого. Не знала. Потом читаю о его позиции. Коллаборант короче. Но как интеллигентно он звучит на украинском. Наш язык придает особый шарм голосу";
"Впервые слышу, отлично звучит голос Серова на украинском";
"Серов был солистом Черновицкой филармонии. На одном из фестивалей Серов познакомился с Игорем Крутым, который предложил ему переехать в Москву";
"Талантливый человек променял талант на деньги, продался";
"Поздравления с июля 23-го! И что этот украинец сказал, когда в Украину, в его родной Николаев полетели российские ракеты?! Аж ничего!!!" – написали пользователи Сети.
Смотрите видео, где Серов поет на украинском языке:
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Кто такой Александр Серов?
Александр Серов - советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации (2004), лауреат премии Ленинского комсомола (1988).
19 октября 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, внесён в санкционные списки Украины против лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
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