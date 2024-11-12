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"Продался": украинцев взбудоражило видео, как путинист Серов запел на украинском языке

Элина Чигис
12 ноября 2024, 08:34
233
Украинцы уже и забыли, что Серов родом из Украины.
Александр Серов
Александр Серов - архивное видео / коллаж: Главред, фото: t.me, Александр Серов

Вы узнаете:

  • В Сети завирусило архивное видео Александра Серова
  • Как отреагировали украинцы

Российский певец Александр Серов, который фигурирует в базе "Миротворец" из-за поддержки незаконной оккупации Россией Крыма, уже давно стал ярым путинистом.

В Сети же появилось архивное видео, где Серов спел песню на украинском языке вместе с Любовью Курманской.

"Уникальное видео, где Александр Серов поет на украинском языке вместе с певицей из Коломыи, лауреатом международных конкурсов и фестивалей Любовью Курманской (в то время Любовь Соник). К сожалению, сохранилась лишь частица этого видео", - написано в описании под видео.

Украинцы неоднозначно отреагировали на такое исполнение, ведь все знаю о пророссийской позиции артиста.

"YouTube порекомендовал такое видео. Смотрю. Читаю комментарии. Серов украинец? Ого. Не знала. Потом читаю о его позиции. Коллаборант короче. Но как интеллигентно он звучит на украинском. Наш язык придает особый шарм голосу";

"Впервые слышу, отлично звучит голос Серова на украинском";

"Серов был солистом Черновицкой филармонии. На одном из фестивалей Серов познакомился с Игорем Крутым, который предложил ему переехать в Москву";

"Талантливый человек променял талант на деньги, продался";

"Поздравления с июля 23-го! И что этот украинец сказал, когда в Украину, в его родной Николаев полетели российские ракеты?! Аж ничего!!!" – написали пользователи Сети.

Смотрите видео, где Серов поет на украинском языке:

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Отметим, как сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров попал в новый скандал и россияне хотят выгнать его со сцены. Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.

А также недавно Ани Лорак показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой. Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.

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Кто такой Александр Серов?

Александр Серов - советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации (2004), лауреат премии Ленинского комсомола (1988).
19 октября 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, внесён в санкционные списки Украины против лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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