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Прыгала и расставляла ноги: путинистка Распутина опозорилась на сцене

Алена Кюпели
15 января 2025, 21:26
83
Маша Распутина опозорилась своим выступлением, во время которого показала, как сильно постарела.
Распутина вспомнила молодость
Распутина вспомнила молодость / Коллаж Главред, фото скриншот видео

Вы узнаете:

  • Как себя ведет на концертах Маша Распутина
  • Что она умеет делать на сцене

Российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, наглядно показала, как выглядит ее фамилия, если бы она была танцем.

Стареющая безголосая певица выступила на одной из сцен террористической России, где показала своих похабные танцы. Впрочем, они могли бы быть похабными, если бы не почтенный возраст певицы. Скорее, они получились смешными и корявыми.

видео дня

Пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов" опубликовал видео, как Распутина пытается подпрыгнуть и поднять ноги. Но "центр тяжести" оказывается тяжеловат для молодежных движений и она едва ли отрывает ноги от земли.

На следующем кадре Распутина лихо приседает, разводя ноги. Но выглядит это не жарким танцевальным па, а спазмом в кишечнике певицы.

Как выступила Маша Распутина:

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Напомним, ранее Распутина заявила неприятные вещи в сторону Аллы Пугачевой. Так, Распутина утверждала, что она куда лучше Пугачевой. Россиянка уверена, что в одном она точно опередила свою давнюю соперницу

Ранее также певица-путинистка Маша Распутина попросту призвала ужесточить наказание для уехавших из РФ артистов - вплоть до смертной казни.

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Кто такая Маша Распутина?

Маша Распутина — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.
В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.

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