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Пугачева спела с украинцами: Россия бьется в истерике

Алена Кюпели
14 марта 2025, 16:37
129
Российская певица Алла Пугачева неожиданно спела после продолжительной паузы.
Алла Пугачева спела впервые за долгое время
Алла Пугачева спела впервые за долгое время / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • С кем спела Алла Пугачева
  • Что пишут в РФ

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, спела впервые за долгое время.

Так, Пугачева показалась с одесским шансонье Феликсом Шиндером. Украинец был гостем на празднике весны, который недавно организовала Пугачева в своем поместье на Кипре. Видео появилось на странице в Instagram.

видео дня

На видео Алла Борисовна ведет себя очень раскованно и расслабленно, подпевает музыкантам и веселится в их компании. "Я себе пою", - протянула певица.

"Встречать самых достойных людей - это фарт. Имею счастье попеть для Аллы Борисовны Пугачевой", - подписал видео Феликс.

Между тем, на болотах по этому поводу состоялась настоящая истерика. "Была русской, а стала еврейкой", "Жертва пропаганды", "Живет себе, будто ничего не происходит", "Вот теперь поет на завалинке – там только ей и место", - пишут взбешенные россияне.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Между тем, выступление артистки с одесским шансонье очень пришлось по душе украинцам. Они написали множество восторженных комментариев в поддержку неожиданного дуэта.

Украинцы поддержали Пугачеву
Украинцы поддержали Пугачеву / Скриншот

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонниковсвежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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