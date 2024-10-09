Путинистка Успенская лишается концертов из-за своей позиции

Путинистка и бывшая киевлянка Любовь Успенская, которая поддерживает военное вторжение террориста Путина в Украину, отменила все октябрьские концерты в Москве и Подмосковье.
Причина — отсутствие спроса после скандала из-за пропажи её дочери, который Успенская решила вывести в публичное пространство, надеясь на повышение интереса к своей престарелой личности.
По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, представитель Успенской рассказал, что поклонники из Орехово-Зуева, Коломны, Сергиева Посада, Ярославля и Москвы смогут "насладиться" её кабацким пением только в следующем году — концерты перенесли.
По остальным городам тура — по расписанию, но начиная лишь с ноября. В ближайшее время команда артистки пообещала опубликовать новую информацию о выступлениях. Комментировать состояние пенсионерки СМИ отказались.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Кроме того, концертные залы подтвердили информацию об отмене концертов.
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Отметим, недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".
А также путинистка Маргарита Симоньян рассказала, как Любовь Успенская помогает российским оккупантам. Оказывается, певица не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева и выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.
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