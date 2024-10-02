Российская звезда двухтысячных впала в кому после попытки суицида - СМИ

"Русская Бритни Спирс" Саша Project, которая стала популярной в начале двухтысячных, попала в реанимацию одной из столичных больниц страны-оккупанта в состоянии комы и сейчас находится под ИВЛ в тяжелом состоянии. Информацию об этом сообщил ряд СМИ, опираясь на собственные источники.
Саша Проджект якобы предприняла попытку суицида посредством передозировки неизвестными препаратами. 38-летнюю певицу без сознания обнаружили в квартире ее близкие.
Вероятной причиной для решения свести счеты с жизнью называют серию неудачных пластических операций артистки. После одной из них у Саши развился сепсис. Чтобы его устранить ее трижды за год вводили анестезию - все это сказалось на ее памяти и когнитивных способностях. Когда эпопея с операциями завершилась, от Проджект ушел муж, и теперь она воспитывает двоих детей самостоятельно.
После информации про кому и попытку самоубийства Саши Project на связь с прессой вышла Маргарита, ее мама. "С Сашей все в порядке, она жива и здорова. Я не знаю, кто пустил эту [ерунду] в прессу, не знаю, что это за глупости. Объясняю, с ней все в порядке, она жива и здорова", - заявила она. Сама Проджект комментариев пока не давала.
Кто такая Саша Project?
Саша Project (настоящее имя - Оксана Кабунина-Гинзбург) - российская певица. Наиболее известна благодаря альбомам "Очень нужен ты" (2003) и "Говорила мама" (2005). Ушла со сцены в конце двухтысячных по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья. Сейчас предпринимает попытки вернуть былую популярность.
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