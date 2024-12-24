Российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии

Коротко:
- В РФ засудили Татьяну Лазареву
- Какой срок грозит актрисе
Российскую телеведущую Татьяну Лазареву, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, власти России заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.
В описании пропагандистского телеграмм-канала Mash, Лазареву в террористической России называют "экстремистской и иноагенткой" за то, что та осудила военное нападение России на Украину.
"Год назад в интервью она оценила атаку беспилотников на Москву и заявила, что делать это можно и нужно. Тогда на неё завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма, а в июне объявили в розыск. Сегодня суд вынес приговор", - пишут пропагандисты.
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Отметим, ранее Татьяну объявили иноагентом в РФ, а также она живет в Испании и ведет свой блог, в котором и критикует политику Кремля. Этим летом Лазарева даже анонсировала "благотворительный вечер" в поддержку Украины. Билеты она продавала по 80 евро.
Ранее Главред сообщал, что Лазареву объявили в международный розыск.
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Кто такая Татьяна Лазарева?
Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.
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