Российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии

Как-будто бы актриса сейчас примчится в страну-оккупантку, чтобы исполнить абсурдный приговор.

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Татьяна Лазарева вряд ли примчится в РФ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

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В РФ засудили Татьяну Лазареву

Какой срок грозит актрисе

Российскую телеведущую Татьяну Лазареву, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, власти России заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.

В описании пропагандистского телеграмм-канала Mash, Лазареву в террористической России называют "экстремистской и иноагенткой" за то, что та осудила военное нападение России на Украину.

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"Год назад в интервью она оценила атаку беспилотников на Москву и заявила, что делать это можно и нужно. Тогда на неё завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма, а в июне объявили в розыск. Сегодня суд вынес приговор", - пишут пропагандисты.

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Отметим, ранее Татьяну объявили иноагентом в РФ, а также она живет в Испании и ведет свой блог, в котором и критикует политику Кремля. Этим летом Лазарева даже анонсировала "благотворительный вечер" в поддержку Украины. Билеты она продавала по 80 евро.

Ранее Главред сообщал, что Лазареву объявили в международный розыск.

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Кто такая Татьяна Лазарева? Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.

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