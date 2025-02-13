"Самая ленивая певица": Мэрайя Кэрри озадачила своим поведением на концерте

Кэри оставалась на том же месте несколько мгновений.

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Мэрайю Кэрри захейтили за выступление / Коллаж Главред, фото Instagram/mariahcarey

Поклонники выразили обеспокоенность Мэрайей Кэрри после того, как в сети появились видеоролики, на которых она выглядит "напряженной", когда идет по сцене во время одного из своих концертов Celebration of Mimi в Park MGM в Лас-Вегасе.

В одном из видеороликов Кэрри пела "Fantasy", когда сделала несколько шагов в сторону сцены и продолжила петь, пока парень из подтанцовки танцевал вокруг нее.

Кэри оставалась на том же месте несколько мгновений, прежде чем вернуться в центр сцены и исполнить остальную часть песни.

55-летняя обладательница премии "Грэмми" была одета в розовое боди с розовой юбкой из прозрачного тюля, которая ниспадала ниже ее высоких каблуков на платформе.

Тот же пользователь Instagram поделился еще одним видео, на котором Кэри в полностью розовом наряде поет другую мелодию, прогуливаясь из-за кулис к микрофонной стойке в центре сцены.

На третьем видео Кэри в золотом блестящем образе делает еще несколько шагов в сторону и берет высокие ноты.

Несмотря на то, что во время шоу Кэри двигалась немного медленнее, она все равно была в хорошем настроении и улыбалась, распевая все свои тексты.

Видеоролики начали набирать популярность на этой неделе, и поклонники начали рассуждать о ее самочувствии в комментариях.

Мэрайя Кэрри опозорилась во время выступления / Фото Instagram/mariahcarey

"Почему она двигается так, будто ей 105 лет?" — спросил один человек в комментариях в Instagram.

"Я немного волнуюсь за свою Мими", — поделился кто-то другой.

Другой пользователь отметил, что она выглядит "жесткой, как доска", а кто-то написал, что она "едва может двигаться".

Мэрайя Кэрри опозорилась во время выступления / Фото Instagram/mariahcarey

"С ней все в порядке? Или я смотрю на нее в замедленной съемке", — написал другой пользователь в комментариях.

Некоторые пользователи социальных сетей задавались вопросом, не мешают ли каблуки Кэри выступать, и предлагали ей "начать носить балетки".

"Ей больно? Что происходит?" — спросил кто-то.

Мэрайя Кэрри опозорилась во время выступления / Фото Instagram/mariahcarey

Тем временем другие люди критиковали Кэри за отсутствие "энергии" — один человек написал: "Самая ленивая исполнительница в мире".

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Напомним, ранее Главред сообщал о том, что мама популярной американской певицы Мэрайи Кэри Патриция и сестра Элисон умерли в один и тот же день на выходных.

Ранее также американская певица, автор песен и продюсер Мэрайя Кэрри появилась на публике. Певица вышла спеть песню в качестве приглашенной звезды на концерте американской рэпперши Алиссы Мишель Стивенс, известной как Big Latto. Она могла едва двигаться

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