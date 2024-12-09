"Самое красивое признание в любви": Дмитрий Кулеба обратился к возлюбленной

Кратко:
- Дмитрий Кулеба показал новое фото со Светланой Павелецкой
- Он поздравил избранницу с Днем рождения
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно он признался, что мог закрутить роман со своей нынешней партнершей, издателем Светланой Павелецкой, еще 20 лет назад - оказалось, что они познакомились еще в студенчестве. Тогда между ними была симпатия, но обстоятельства не сложились.
Сегодня пара живет вместе и кажется абсолютно счастливой. Кулеба и Павелецкая стали смелее говорить о своих чувствах в публичном пространстве, и стали делиться ими в Сети.
Так ко Дню рождения возлюбленной экс-министр в своем блоге в Instagram опубликовал трогательное фото с глубоким смыслом. В кадре лишь руки возлюбленных, сложенные в гармоничном жесте, который, вероятно, означает взаимную поддержку и доверие.
Дмитрий Кулеба не стал осыпать избранницу цветастыми эпитетами, однако его поздравление от этого не стало менее проникновенным. "С Днем рождения! Спасибо, что ты есть, и что ты моя", - написал он.
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Ранее Главред рассказывал про реакцию Даши Астафьевой на слухи про ее беременность. Звезда прокомментировала свое положение, и начала принимать поздравления.
Также украинская журналистка Соломия Витвицкая рассказала про героизм возлюбленного на фронте. Ее Олекса участвовал в эвакуации раненых побратимов летом 2024 года.
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Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
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