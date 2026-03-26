"Сбросил целых 20 килограмм": звезда "Зимородка" преобразился до неузнаваемости

Мерт Рамазан Демир решил избавиться от лишнего веса.

Мерт Рамазан Демир похудел

Мерт Рамазан Демир радикально преобразился

Как сейчас выглядит звезда "Зимородка"

Известный турецкий актер и звезда популярного сериала "Зимородок" Мерт Рамазан Демир удивил поклонников своим радикальным преображением. Как сообщает издание Takvim, актер решил бороться с лишним весом.

Ранее в сети распространились фотографии Мерта с приватного отдыха — на них было заметно, что у актера есть лишний вес. После этого знаменитость решил взять ситуацию в свои руки и до съемок в новом сериале похудел на 20 килограммов.

Во время промо проекта "С нами ничего не случится" Мерт Рамазан Демир признался журналистам, что сильно похудел из-за того, что его вес не соответствовал норме при его росте. Секретом своего преображения актер назвал строгий контроль за питанием и даже питьем, а также активные занятия спортом.

"Я стал очень подтянутым, не так ли? Я сильно похудел, сбросил целых 20 кг. Я много занимаюсь спортом, слежу за тем, что ем и пью. Те, кто видит меня, как и вы, удивляются. Мой вес не соответствовал моему росту, а теперь мой рост стал очевиден. Вы тоже это заметили, это не ускользнуло от вашего взгляда", — похвастался Демир.

Поклонники не остались в стороне и начали активно комментировать новые формы звезды. Как оказалось, многих совершенно не смущала фигура актера и до похудения — фанаты поддержали Мерта и заявили, что будут любить его в любом весе.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Мерт Рамазан Демир Мерт Рамазан Демир — турецкий актер кино и телевидения, сообщает Википедия. Получил известность благодаря роли Ферита Корхана в сериале "Зимородок". До большого успеха в этом сериале, Мерт снимался в авторском кино и сериалах для цифровых платформ, в частности, в проекте "Шахмаран" (Şahmaran) от Netflix, где играл вместе с Серенай Сарикая.

