Шоптенко рассказала о несчастном случае, который привел к серьезной травме

Вы узнаете:
- Как травмировалась Алена Шоптенко
- Какие были последствия травмы
- Какой спорт привел к травме
Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко рассказала о трагическом инциденте, который случился с ней во время отдыха на горнолыжном курорте.
Как написала знаменитость на своей странице в Instagram, ей родители в детстве запрещали экстремальные виды спорта, так как опасались за ее ноги.
Однако в этом году Шоптенко решила научиться кататься на лыжах за границей. Во время катаний произошел несчастный случай, в результате чего танцовщица травмировалась, и была вынуждена поставить на паузу свою танцевальную карьеру.
Она также добавляет, что такая серьезная травма случилась с ней впервые.
Кто такая Алена Шоптенко?
Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
"Во время обучения катанию на лыжах. Падение, которое я даже не могла предвидеть, потому что оно произошло даже не на спуске", - написала Шоптенко.
Она также рассказала, что разорвала две связки на колене, а также повредился хрящ и мениск. "Это означало, что впереди долгая операция и реабилитация", - добавила она.
"Тогда врач сказал, что мое тело - это стол без двух ножек. Моя левая нога всегда была моей опорной - в танцах, поддержках, пируэтах. Потеря этой опоры была для меня сильным потрясением", - поделилась хореограф.
Между тем, артистка вернула свою форму и восстановилась после травмы.
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Напомним, ранее хореограф Алена Шоптенко получила сложную травму - разрыв двух связок коленного сустава. Артистке сделали операцию и установили в ногу титановый крюк.
Ранее также Алена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара.
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