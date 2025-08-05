"Случился рецидив": Кейт Миддлтон напугала своих подданных

Подданные Кейт Миддлтон обеспокоены внешним видом принцессы.

https://glavred.info/starnews/sluchilsya-recidiv-keyt-middlton-napugala-svoih-poddannyh-10687298.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

Почему есть опасения по поводу Кейт Миддлтон

На что обратили внимание ее подданные

Хрупкий вид Кейт Миддлтон вызывает опасения за здоровье будущей королевы Великобритании спустя полгода после того, как она заявила о ремиссии рака.

Как сообщает RadarOnline.com, сама Кейт выглядит даже меньше, чем фигура её маленькой дочери.

видео дня

Отважная 43-летняя принцесса Кейт смело вернулась к своим обязанностям во дворце, но её отсутствие на июньских скачках Royal Ascot было примечательным. Однако источники при дворе были шокированы её призрачным видом несколько недель спустя на теннисном турнире в Уимблдоне, который она посетила вместе с мужем и детьми.

"Кейт болезненно худеет, и люди опасаются, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака – или, что ещё хуже, у неё случился рецидив", – сообщил инсайдер.

Кейт Миддлтон весит 40 кг/ instagram.com/princeandprincessofwales

Источники сообщили, что принцесса Уэльская почти исхудала до 40 килограммов.

"Она так много пережила и хочет быть рядом с королевской семьёй и вносить свой вклад, но, очевидно, чувствует себя плохо", – пояснил инсайдер.

"Ходят слухи, что ей тяжело, у неё нет аппетита, и из-за этого она теряет вес. Она исхудала и практически потеряла мышечный тонус. У Кейт всегда была спортивная фигура, но сейчас она далека от неё. Она прошла через тяжёлый путь. Химиотерапия – это не прогулка в парке", - добавил он.

Кейт Миддлтон пережила нелегкие времена / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Болезнь Кейт Миддлтон

Отметим, в марте 2024 года Миддлтон объявила о лечении неизвестной формы рака после операции на брюшной полости и большую часть года провела вдали от публики.

В январе 2025 года она сообщила, что завершила лечение и находится в стадии ремиссии.

Однако отсутствие Миддлтон на Королевских скачках в Аскоте показало, что ей всё ещё нужно время, чтобы сосредоточиться на своём здоровье, сообщают источники.

"Похоже, всё слишком рано и слишком много", — заметил инсайдер. "Очевидно, Кейт нужен отдых и питание".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред