Сотни тысяч долга: у молодухи путиниста Петросяна большие проблемы

Гонораров мужа не хватает на все "хотелки" Брухуновой.

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Татьяна Брухунова влезла в долги - сумма насчитывает сотни тысяч / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Вкратце:

Брухунова привыкла жить на широкую ногу

Из-за этого у нее образовались серьезные долги

Жена клоуна-путиниста Петросяна Татьяна Брухунова стала известной благодаря своим нелепым нарядам. Впрочем, их она собирает из люксовой одежды и аксессуаров известных мировых брендов.

Вероятно, тяга к роскоши, которую не может покрыть пенсия ее престарелого мужа, и привела Брухунову к проблемам: в росСМИ сообщают, что она накопила огромные долги. Татьяна - владелица элитной недвижимости в столице страны-оккупанта. В ее собственности находятся две квартиры с бонусом в виде места на парковке и трех нежилых помещений общей стоимостью в пости полмиллиарда рублей.

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При этом по одной из квартир у Брухуновой накопилось 314 тысяч рублей долга - за квартплату, капремонт и коммуникации. К слову, сама злостная неплательщица свою вину отрицает.

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