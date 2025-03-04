Сотни тысяч долга: у молодухи путиниста Петросяна большие проблемы

Вкратце:
- Брухунова привыкла жить на широкую ногу
- Из-за этого у нее образовались серьезные долги
Жена клоуна-путиниста Петросяна Татьяна Брухунова стала известной благодаря своим нелепым нарядам. Впрочем, их она собирает из люксовой одежды и аксессуаров известных мировых брендов.
Вероятно, тяга к роскоши, которую не может покрыть пенсия ее престарелого мужа, и привела Брухунову к проблемам: в росСМИ сообщают, что она накопила огромные долги. Татьяна - владелица элитной недвижимости в столице страны-оккупанта. В ее собственности находятся две квартиры с бонусом в виде места на парковке и трех нежилых помещений общей стоимостью в пости полмиллиарда рублей.
При этом по одной из квартир у Брухуновой накопилось 314 тысяч рублей долга - за квартплату, капремонт и коммуникации. К слову, сама злостная неплательщица свою вину отрицает.
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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
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