Совсем другой человек: в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова

Анна Подгорная
16 сентября 2025, 23:34
70
Создатель "Мира наизнанку" заметно изменился.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров сейчас - как выглядит Дима Комаров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Вкратце:

  • Поклонники публикуют свежие кадры с Дмитрием Комаровым
  • Его внешность изменилась за последние месяцы

Украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров - не частый гость в социальных сетях и информационном пространстве в целом. Во время полномасштабной войны он посвятил себя созданию документальной хроники сражения нашей страны за независимость, а также съемкам новых выпусков "Мир наизнанку. Украина" - разностороннему освещению сегодняшних реалий.

Как Дмитрий Комаров выглядит сейчас почитатели его работы могут узнать лишь по отмеченным фотографиям в соцсетях. На этих снимках особенно заметно, что журналист сильно постройнел, и выглядит весьма подтянутым.

видео дня

Таким поклонники увидели Дмитрия Комарова в марте 2025 года - во время съемок очередного выпуска проекта "Мир наизнанку. Украина".

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров в весенних выпусках "Мира наизнанку" / instagram.com/komarovmir

А так Дмитрий Комаров выглядит сейчас:

Дмитрий Комаров сейчас
Дмитрий Комаров сейчас - как выглядит Дима Комаров / instagram.com/greta_olintir
Дмитрий Комаров сейчас
Дмитрий Комаров сейчас - как выглядит Дима Комаров / instagram.com/illia__danylenko

О персоне: Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Совсем другой человек: в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова

