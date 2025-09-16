Совсем другой человек: в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова

Создатель "Мира наизнанку" заметно изменился.

Дмитрий Комаров сейчас - как выглядит Дима Комаров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Вкратце:

Поклонники публикуют свежие кадры с Дмитрием Комаровым

Его внешность изменилась за последние месяцы

Украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров - не частый гость в социальных сетях и информационном пространстве в целом. Во время полномасштабной войны он посвятил себя созданию документальной хроники сражения нашей страны за независимость, а также съемкам новых выпусков "Мир наизнанку. Украина" - разностороннему освещению сегодняшних реалий.

Как Дмитрий Комаров выглядит сейчас почитатели его работы могут узнать лишь по отмеченным фотографиям в соцсетях. На этих снимках особенно заметно, что журналист сильно постройнел, и выглядит весьма подтянутым.

Таким поклонники увидели Дмитрия Комарова в марте 2025 года - во время съемок очередного выпуска проекта "Мир наизнанку. Украина".

Дмитрий Комаров в весенних выпусках "Мира наизнанку" / instagram.com/komarovmir

А так Дмитрий Комаров выглядит сейчас:

Дмитрий Комаров сейчас - как выглядит Дима Комаров / instagram.com/greta_olintir

Дмитрий Комаров сейчас - как выглядит Дима Комаров / instagram.com/illia__danylenko

О персоне: Дмитрий Комаров Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

