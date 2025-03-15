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Ссорились на улице: Потапа с Каменских застукали заграницей

Алена Кюпели
15 марта 2025, 15:25
353
Потап активно строит свою карьеру заграницей, а Настя к нему катается туда-сюда.
Настя Каменских, Потап
Настя Каменских и Потап выясняли отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Кратко:

  • Где засняли Потапа и Настю Каменских
  • Как они выглядели

Украинская певица Настя Каменских и ее муж Потап попались на глаза нашему соотечественнику на улицах Майами в США.

Как написал в своей социальной сети блогер-сплетник Богдан Беспалов, парочку застукали на улицах американского курорта, пока они шли и выясняли отношения на повышенных тонах.

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"Украинские Бонни и Клайд были вчера замечены в Майами за ссорой. Котята стали свидетелями повышенного тона. Обсуждали "отношения", - пишет Беспалов.

Он также добавил фото пары украинских знаменитостей. На фото Настя шла, глядя вниз, а Потап в это время что-то ей говорил.

Потап и Настя в Майами
Потап и Настя в Майами / Фото Телеграмм/Bespalov
Потапа и Каменских застали за ссорой
Потапа и Каменских застали за ссорой / Скриншот Телеграмм/Bespalov

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Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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