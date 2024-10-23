Путинистка Валерия вместе со своим мужем воспитали "достойное" поколение.

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Валерия и Иосиф Пригожин женаты много лет / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Тверской районный суд террористической Москвы получил иск на крупную сумму к сыну певицы Валерии, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, 25-летнему бизнесмену Арсению Шульгину.

Как сообщает пропагандистское издание ТАСС, некий предприниматель Валентин Демчук требует взыскать с Шульгина около 587 тысяч долларов по договору займа.

Неприятную историю уже прокомментировал муж Валерии, Иосиф Пригожин. Он заявил, что стороны уже урегулировали спор, и вопрос был закрыт.

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"Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Кто-то заинтересован в раздувании этого вопроса, используя наши имена для громкости", — сказал продюсер в беседе с изданием StarHit, добавив, что, по его мнению, в России стоит ввести закон, согласно которому до вынесения судебного решения запрещается озвучивать детали процесса.

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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Отметим, украинский волонтер Сергей Стерненко поблагодарил предательницу Ани Лорак за ее донат для ВСУ. Стерненко написал комментарий под одной из публикаций запроданки в соцсетях, но она никак не отреагировала.

А также недавно путинистка Валерия призналась, что собирается уходить со сцены.

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