Сын Виктора Павлика выехал в США и строит собственный бизнес - что делает

Александр Павлик уже два года живет в США и строит там свой бизнес.

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Виктор Павлик рассказал про сына Александра / Коллаж Главред, фото Instagram/alex_pavlik15, скриншот

Вы узнаете:

Куда выехал сын Виктора Павлика

Чем он занимается

Когда он решил покинуть Украину

Украинский певец и Народный артист Украины Виктор Павлик рассказал о том, что делает его старший сын Александр.

Об этом он рассказал во время короткого интервью на YouTube-канале "Rostyslove Production". По словам артиста, его сын Александр выехал в США и живет там уже 2 года, то есть после того, как Россия напала на Украину.

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Александр уехал в США. Уже два года он там живет вместе с семьей. Они получили то ли "зеленую карточку", то ли как там оно называется, я не знаю, или приглашение было со стороны верующих по христианской линии, что-то такое. Я так толком не знаю, каким образом он туда поехал, потому что он взрослый на сегодняшний день 40 лет", - сказал он.

К слову, сын Павлика даже организовал свой личный бизнес.

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

"У Саши в Америке есть школа, он занимается воспитанием детей, учит детей петь, играть украинские песни, правда, они играют в стиле рок. Он занимается обучением 10-15 детей разной возрастной категории. Он с ними занимается, они у него учатся, снимают клипы об Украине красивые, он мне порой высылает, я вижу это, слышу", - похвастался Павлик.

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Ранее Главред писал о том, что жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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