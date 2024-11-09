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Теперь и Уильям: вокруг здоровья принца поднялась паника

Алена Кюпели
9 ноября 2024, 21:19
321
Пользователи соцсетей и инсайдеры забили тревогу относительно здоровья принца.
принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон пережили тяжелый год / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Вы узнаете:

  • Почему появились опасения о здоровье принца
  • Кто забил тревогу

Принц Уильям вызвал опасения по поводу своего здоровья, появившись "худым и изможденным" во время своего тура по Южной Африке.

RadarOnline сообщает, что ближайшее окружение королевской семьи втайне обеспокоено его состоянием и тем, насколько последствия битвы его семьи с раком сказываются на нем.

видео дня

Уильям рассказал на этой неделе, что он пережил "самый тяжелый год в своей жизни" после того, как у его жены Кейт и отца короля Чарльза диагностировали рак.

Источник сообщил, что состояние принца беспокоит окружающих, поскольку он явно не ел и не спал должным образом.

"Последствия от рака Кейт очевидны, и слухи вокруг их брака также навалились на него — но теперь он борется", - сообщил он.

Кто такой принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Уильям рассказал о своем "жестоком" годе в видеоинтервью, посвященном окончанию его недельного визита в Кейптаун в Южной Африке.

Зрители в социальных сетях написали, что принц выглядел "худым" и "напряженным", когда он рассказывал о своих проблемах.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что член британский королевской семьи Майк Тиндалл рассказал, что британцы были бы "потрясены", если бы могли увидеть, как ведут себя принц и принцесса Уэльские за закрытыми дверьми.

Ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

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