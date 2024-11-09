Теперь и Уильям: вокруг здоровья принца поднялась паника

Вы узнаете:
- Почему появились опасения о здоровье принца
- Кто забил тревогу
Принц Уильям вызвал опасения по поводу своего здоровья, появившись "худым и изможденным" во время своего тура по Южной Африке.
RadarOnline сообщает, что ближайшее окружение королевской семьи втайне обеспокоено его состоянием и тем, насколько последствия битвы его семьи с раком сказываются на нем.
Уильям рассказал на этой неделе, что он пережил "самый тяжелый год в своей жизни" после того, как у его жены Кейт и отца короля Чарльза диагностировали рак.
Источник сообщил, что состояние принца беспокоит окружающих, поскольку он явно не ел и не спал должным образом.
"Последствия от рака Кейт очевидны, и слухи вокруг их брака также навалились на него — но теперь он борется", - сообщил он.
Кто такой принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Уильям рассказал о своем "жестоком" годе в видеоинтервью, посвященном окончанию его недельного визита в Кейптаун в Южной Африке.
Зрители в социальных сетях написали, что принц выглядел "худым" и "напряженным", когда он рассказывал о своих проблемах.
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