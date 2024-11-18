Только по глазам узнали: известный ведущий показал, как выглядел 30 лет назад

Вкратце:
- Ведущий вспомнил, с чего начинался его путь в эфирах
- Суханов показал, как выглядел на первой работе ведущего
Ведущий Алексей Суханов сегодня - фигура, без которой сложно представить украинское телевидение. Журналистика всю жизнь была его страстью, которой он без колебаний посвящал всего себя.
Карьера Суханова началась в девяностых в стране-оккупанте: когда она учился в университете, то принял решение попробовать свои силы в качестве радиоведущего областной станции. Первый успех Алексей помнит и сегодня.
Так в своем блоге в Instagram он поделился, каким был Алексей Суханов формата 90-ых - показал фото себя в юности с припиской: "Днем - студент, утром и вечером - диктор областного радио. 30 лет назад".
В кадре Суханов практически неузнаваем - за три десятилетия он сильно изменился. Однако ведущего по-прежнему выделяет среди остальных горящий взгляд, с которым он приступает к любимой работе в эфире - будь то радио или телевидение.
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Кто такой Алексей Суханов?
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
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