Только по глазам узнали: известный ведущий показал, как выглядел 30 лет назад

Алексей Суханов большую часть своей жизни посвятил любимой профессии.

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Алексей Суханов в молодости - Суханов показал себя в начале карьеры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Вкратце:

Ведущий вспомнил, с чего начинался его путь в эфирах

Суханов показал, как выглядел на первой работе ведущего

Ведущий Алексей Суханов сегодня - фигура, без которой сложно представить украинское телевидение. Журналистика всю жизнь была его страстью, которой он без колебаний посвящал всего себя.

Карьера Суханова началась в девяностых в стране-оккупанте: когда она учился в университете, то принял решение попробовать свои силы в качестве радиоведущего областной станции. Первый успех Алексей помнит и сегодня.

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Так в своем блоге в Instagram он поделился, каким был Алексей Суханов формата 90-ых - показал фото себя в юности с припиской: "Днем - студент, утром и вечером - диктор областного радио. 30 лет назад".

В кадре Суханов практически неузнаваем - за три десятилетия он сильно изменился. Однако ведущего по-прежнему выделяет среди остальных горящий взгляд, с которым он приступает к любимой работе в эфире - будь то радио или телевидение.

Алексей Суханов в молодости - Суханов показал себя в начале карьеры / instagram.com/suhanov.official

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Кто такой Алексей Суханов? Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

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