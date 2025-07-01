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Тополя собрал пол миллиона гривен на психиатра народной депутатке

Алена Кюпели
1 июля 2025, 23:46
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Музыкант Тарас Тополя решил помочь народной избраннице и собрал для нее кругленькую сумму.
Тополя, Безуглая
Тополя может помочь Безуглой / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/bezuhlamariana/, скриншот

Кратко:

  • На что именно собрал денег Тарас Тополя
  • Что теперь нужно сделать Безуглой, чтобы получить помощь

Украинский певец Тарас Тополя, который недавно пережил разрушения в собственной квартире из-за атаки россиян, открыл банку в одном из украинских банков, чтобы помочь народной избраннице Марьяне Безуглой прийти в себя.

Скандальная нардеп Марьяна Безуглая после смертоносного обстрела Киева 23 июня вместо того, чтобы рассказать о преступлении страны-агрессора России, набросилась на украинского певца Тараса Тополю.

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Елена и Тарас Тополя с детьми
Елена и Тарас Тополя с детьми / instagram.com/alyoshasinger

"Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Крепость Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне", - написала она.

Нардеп обвинила певца в том, что он якобы проходил фейковую службу и отметила, что за это его догнала "карма", ведь он с семьей столкнулся с настоящей войной.

Такое высказывание не могло не шокировать певца, который в ту ночь мог лишиться не только жилья, но и своих детей, если бы они были дома.

Поэтому Тополя решил подарить ей сотни тысяч гривен на психиатрическое лечение. "В банке на помощь Марьяне уже больше 500.000 грн. Пересекли экватор. Мы тщательно проанализировали все варианты и нашли хорошую клинику и специалистов, готовых помочь. Для старта лечения остался один важный шаг – добровольное согласие (заявление) пациентки, - написал Тополя на своей странице в Instagram, приложив образец, который нужно будет распечатать и подписать.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / инфографика: Главред

"Обращаемся публично — Марьяна, подпиши! Мы рядом, чтобы поддержать. Также отмечу, что собранные средства будут переведены прозрачно, напрямую на счет медицинского учреждения. Ни одной копейки пациенту на руки. В случае отказа Марьяны от лечения (подписание согласия), все средства будут направлены на нужды детей погибших собратьев 130 Батальона ТРО, где мы несли службу", - подытожил Тополя.

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Кто такой Тарас Тополя?

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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