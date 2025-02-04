Участник Нацотбора "Евровидение-2025" пошел защищать Украину

Украинский артист отправился на фронт защищать Украину от россиян.

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Павел Гоц вступил в ВСУ / Коллаж Главред, фото Instagram/pavlo_gots

Коротко:

Павел Гоц вступил в ряды ВСУ

Артист опубликовал ряд фото в Instagram

Украинский музыкант и участник группы NAZVA – Павел Гоц вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Еще в прошлом году артист принимал участие в Национальном отборе на Евровидение-2024.

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Как сообщил артист на своей странице в Instagram, его сняли с военного учета, потому что он стал военнослужащим.

"Снят с военного учета. Основание: военнослужащий", - написал он.

Молодой мужчина поделился кадрами в военной форме. На одном из фото он позирует с красивой девушкой. Еще ряд фото показывает его будни.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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