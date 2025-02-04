Участник Нацотбора "Евровидение-2025" пошел защищать Украину

Коротко:
- Павел Гоц вступил в ряды ВСУ
- Артист опубликовал ряд фото в Instagram
Украинский музыкант и участник группы NAZVA – Павел Гоц вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Еще в прошлом году артист принимал участие в Национальном отборе на Евровидение-2024.
Как сообщил артист на своей странице в Instagram, его сняли с военного учета, потому что он стал военнослужащим.
"Снят с военного учета. Основание: военнослужащий", - написал он.
Молодой мужчина поделился кадрами в военной форме. На одном из фото он позирует с красивой девушкой. Еще ряд фото показывает его будни.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.
Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.
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