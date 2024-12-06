Украинская актриса рассказала, что готовится пойти на фронт

В Украине действительно большое количество женщин воюет, но армия не особенно готова к глобальной мобилизации именно женщин.

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Анастасия Пустовит готова идти на фронт / Коллаж Главред, фото 2+2, Viva

Коротко:

Анастасия Пустовит готова пойти на фронт

Что она говорит

Украинская актриса Анастасия Пустовит рассказала о том, что готова пойти на фронт, чтобы защищать Украину от российский оккупантов.

Как рассказала она в интервью изданию Viva, у нее есть какие мысли. "Я общаюсь с военными по этой теме, но это не значит, что я уже завтра готова уйти. Понемногу готовлюсь, учусь. Прошла занятия по оказанию первой медицинской помощи. Скоро, надеюсь, у меня будет занятие по тактической медицине, с одним из бывших бойцов, который сейчас ведет профессиональные курсы", - говорит молодая женщина.

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По ее словам, в Украине действительно большое количество женщин воюет, но армия не особенно готова к глобальной мобилизации именно женщин.

"И здесь тоже нужно думать, выбирать подразделение, где можно быть действительно полезным. Вряд ли выйдет классный боец-штурмовик или боевой медик. Возможно, я могла бы управлять дронами. А пока единственное, что я могу делать благодаря медийности – закрывать потребности подразделений", - добавляет она.

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Ранее Главред сообщал о том, что украинская ведущая Ольга Фреймут в начале полномасштабной войны выехала с детьми в Великобританию. Однако часть ее семьи все же осталась в Украине. В частности брат Николай, который сейчас защищает страну от оккупанта.

Напомним, актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину, закончила свое выступление на правильной ноте. Артистка произнесла "Слава Украине!" после спектакля в Лос-Анджелесе.

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