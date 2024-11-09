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Сделал важное заявление: в России объявился постаревший Леонтьев

Алена Кюпели
9 ноября 2024, 12:43
462
Певец выступил на творческом вечере и сделал важное заявление.
Валерий Леонтьев больше не будет выступать в России
Валерий Леонтьев больше не будет выступать в России / Коллаж Главред, фото УНИАН, МК

Вы узнаете:

  • О чем говорил Леонтьев
  • Как он выглядел

Российский певец Валерий Леонтьев, который предпочитает молчать о страшном вторжении РФ в Украину и долгое время отсиживался в США, появился в террористической России.

Как пишут пропагандистские российские СМИ, артист выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Исполнитель спел песню "Занавес".

видео дня

На видео - фрагмент выступления Леонтьева:

Леотньев приехал в Россию
Леотньев приехал в Россию / Скриншот Telegram

Со сцены молчаливый артист сообщил, что больше не вернется на сцену и не будет давать прощальный концерт. Леонтьев отметил, что один он уже провел.

Кто такой Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позициюсвоего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

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