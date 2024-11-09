Сделал важное заявление: в России объявился постаревший Леонтьев

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- О чем говорил Леонтьев
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Российский певец Валерий Леонтьев, который предпочитает молчать о страшном вторжении РФ в Украину и долгое время отсиживался в США, появился в террористической России.
Как пишут пропагандистские российские СМИ, артист выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Исполнитель спел песню "Занавес".
На видео - фрагмент выступления Леонтьева:
Со сцены молчаливый артист сообщил, что больше не вернется на сцену и не будет давать прощальный концерт. Леонтьев отметил, что один он уже провел.
Кто такой Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.
А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позициюсвоего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.
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