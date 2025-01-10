В семье Меган Маркл случилось горе: что произошло

Герцогиня и популярная американская актриса поделилась с подписчиками личной потерей.

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Меган Маркл потеряла любимого друга/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Что случилось с бигглем Меган Маркл

Что о своем любимце написала герцогиня

Жена принца Гарри Меган Маркл поделилась сокрушительной новостью о смерти любимого друга.

По данным таблоида The Mirror, герцогиня Сассекская, которая недавно вернулась в социальные сети, испытала сильнейшую душевную боль, объявив о смерти своего самого близкого друга - бигля Гайя.

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Гай был рядом с Меган в некоторые из самых счастливых и темных периодов в ее жизни. Он видел, как она обрела международную известность в роли Рэйчел Зейн в американской юридической драме "Форс-мажоры", а также сразу после развода с первым мужем Тревором Энглсоном. В своем заявлении жена принца Гарри поделилась серией фотографий, сделанных с Гаем, а также ранее не публиковавшимися изображениями и видеоклипами ее двух детей, пятилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилбет.

Ее четвероногого друга также видели рядом с покойной королевой Елизаветой, когда она прибыла на свадьбу Гарри и Меган в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 2018 году.

"В 2015 году я взяла бигля из приюта для собак в Канаде. Он был в приюте для животных в Кентукки, и ему дали несколько дней жизни. Я подобрала его… и влюбилась", - пишет о нем Меган.

По ее словам, ее пес был лучшим парнем, о котором могла мечтать любая девушка. "Если вы следили за мной в Instagram в то время. Он был со мной в Suits, когда я обручилась (а потом вышла замуж), когда я стала мамой… он был со мной во всем: в тишине, хаосе, спокойствии, комфорте. Он пережил ужасную аварию незадолго до моего переезда в Великобританию, из-за которой он несколько месяцев не мог покинуть клинику", - рассказала она.

"Я выплакала слишком много слез, чтобы сосчитать — такие слезы, которые заставляют тебя идти под душ с абсурдной надеждой, что текущая по твоему лицу вода каким-то образом заставит тебя их не чувствовать или притвориться, что их нет. Но они есть. И это тоже нормально", - поделилась своими чувствами актриса.

Принц Гарри ранее также открыто говорил о своей связи с Гаем, признавая, что собаки семьи Сассекских часто помогают ему сохранять "спокойствие". Выступая на церемонии вручения премии WellChild Awards в октябре, герцог сказал: "Я вам скажу, нам всем нужна собака, которая будет сохранять спокойствие. Сейчас в этом доме их трое, так что по сути у нас пятеро детей", - рассказал он.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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