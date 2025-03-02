Вакарчук признался, почему Океан Эльзы никогда не поедет на Евровидение

Святослав Вакарчук рассказал неловкую историю, которая произошла с группой в начале их карьеры.

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Святослав Вакарчук объяснил, почему Океан Эльзы не едет на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/okeanelzy_official, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Краткое содержание:

Океан Эльзы постоянно отказывается от участия в Евровидении от Украины

Лидер коллектива рассказал, как на это решение повлиял конкурс в начале их карьеры

Украинская группа Океан Эльзы существует уже тридцать лет. За это время коллектив завоевал международную популярность, однако на конкурсах вроде Евровидения нашу страну представлять отказывается.

Для этого есть своя причина, признался Святослав Вакарчук, лидер Океана Эльзы, в интервью Жене Яновичу. В начале карьеры группа принимала участие в конкурсах, но после одного случая приняла решение раз и навсегда прекратить это.

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Океан Эльзы принял участие в "Перлинах сезону": вместе с ними в финал вышла другая группа - коллективы набрали равное количество очков. Несмотря на это, судьи приняли решение не разделить победу, а закрепить лишь одно первое место. И оно досталось не ОЭ.

"За два выступления до конца им (другой группе - прим. редактора) тоже дают 118 баллов, как и нам. И надо сказать, что заслуженно – они круто выступили. И мы расстроились, думали, что сейчас будут делить эти два места, будем как-то эту студию делить с ними. А Океан Ельзи получает вторую премию. И наш приз был – четыре спортивных костюма. Вывод, который мы сделали, – никогда не будем участвовать в конкурсах, в которых определяют места, в которых надо ставить, кто первый, кто второй, кто третий. И с тех пор, каким бы ни был соблазн, какой бы большой ни была перед нами цель, в том числе Евровидение, мы это решение не меняли и менять не будем", - отмечает Святослав Вакарчук.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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