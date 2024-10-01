Виталий Козловский перестал скрывать, с чего начался его роман с женой

Козловский впервые решился на подобную откровенность.

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Виталий Козловский рассказал, когда начался его роман с Юлией Бакуменко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/yuliabakumenko

В марте 2024 года украинский певец и воин Виталий Козловский ошарашил поклонников новостью о своей женитьбе, а уже через два месяца сообщил, что впервые стал отцом. Счастливые события в жизни артиста произошли еще зимой: незадолго до того, как родить Козловскому сына, его пиар-менеджер и возлюбленная Юлия Бакуменко стала его женой.

Певец и его половинка не афишировали свои отношения и даже сегодня комментируют их очень сдержанно. К примеру, малыша Оскара пара показала лишь тогда, когда мальчику уже исполнилось 7 месяцев.

Однако недавно Виталий Козловский все же "прокололся" - в интервью для Люкс ФМ он признался, как давно Бакуменко стала для него не просто менеджером и близкой подругой.

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"Отношения стали более серьезными во время пандемии, а укрепились они во время войны. Моя жена – такая женщина, которая себя в войне так проявила, что куда ехал я, она готова была быть рядом и действительно помогать. Какое еще может быть подтверждение любви и силы этого человека?" - рассказал певец.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Кто такой Виталий Козловский / Инфографика: Главред

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