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Возвращение советского Интервидения: Путин приказал провести аналог Евровидения

Виталий Кирсанов
4 февраля 2025, 17:58
229
Интервидение проводилось еще во времена СССР, в частности, в 1970-1980 годах в странах социалистического блока.
Интервидение
Путин приказал провести аналог Евровидения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Кто будет заниматься организацией конкурса
  • Кто будет принимать участие в конкурсе

Президент России Владимир Путин издал указ о проведении в своей стране аналога международного песенного конкурса Евровидение. Шоу Интервидение, которое проводилось еще во времена СССР, запланировали на 2025 год.

Соответствующий указ уже появился на официальном сайте правовых актов РФ, сообщает пропагандистское издание "Настоящее время".

видео дня

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который ранее руководил организационным комитетом Олимпиады в Сочи в 2014 году, станет главой оргкомитета Интервидения. А главой наблюдательного совета назначили главу администрации диктатора Сергея Кириенко.

В указе отмечается, что конкурс будет снова проведен для "дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества". Интервидение планируется в Москве.

Отметим, что такое шоу проводилось еще во времена СССР, в частности, в 1970-1980 годах в странах социалистического блока. Предложение о возобновлении конкурса прозвучало еще в 2023-м от министра культура РФ Любимовой.

В том же году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об выдеении на конкурс 600 миллионов рублей. Как пишут пропагандисты, в шоу якобы хотят принять участие, кроме РФ, также Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

Как заявил росСМИ российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, музыкальный конкурс Интервидение нужно организовать и провести на самом высоком уровне.

Для организации конкурса есть необходимые специалисты, которые с удовольствием постараются сделать все качественно, отметил Дробыш. Он выразил надежду, что получится достойное событие, которым Россия будет гордиться.

"Нужно показать, что если нас не хотят видеть на Евровидении, то мы можем сделать что-то еще более достойное, чем оно", - заявил продюсер.

К слову, Россия впервые заявилась на Евровидении в 1994-м. С тех пор страна 23 раза участвовала в шоу, но после 2022 года вылетела из списка участников. РФ дисквалифицировали с конкурса из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2022 года Россию исключили из Европейского вещательного союза, что не дает ей права в дальнейшем появляться на Евровидении и транслировать событие.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

Музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк всегда с большим интересом следит за Национальными отборами на Евровидение. В этом году в канун финала он составил собственный рейтинг всех участников Нацотбора-2025.

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Что такое "Интервидение"

Конкурс песни "Интервидение" - конкурс эстрадной песни, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965-1980-х годах. В конкурсе принимали участие исполнители из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки. Среди победителей конкурса - Карел Готт, Лили Иванова, Эва Пиларова, Гелена Вондрачкова, Алла Пугачёва, Марион Рунг, Николай Гнатюк и другие. Музыкальный конкурс основан международной организацией "Интервидение", созданной в феврале 1960 года в рамках Международной организации радиовещания и телевидения. Интервидение включало в основном государства социалистического лагеря. Постоянные органы Интервидения - Совет Интервидения, Координационный технический центр, Центр по координации программ - располагались в Праге. В Интервидение входили СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия. Интервидение прекратило своё существование с распадом социалистического лагеря.

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