"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

Что произошло с Олей Цибульской:
- Певица показала синяки на теле
- Она рассказала, как ранним утром по несчастливой случайности заработала болевой шок
Украинская певица и ведущая Оля Цибульская "похвасталась" синяками по всему телу. В своем блоге в Instagram она раскрыла обстоятельства их появления.
"Спина синяя, руки синие, [ягодицы] синие", - пожаловалась звезда. Несчастье произошло с ней в 5 утра в ее собственном доме.
Спросонья Цибульской показалось, что звучит сирена воздушной тревоги. Она поднялась с постели и отправилась за сыном, чтобы забрать его в укрытие. По дороге Оля поскользнулась и упала с лестницы.
Певица отметила, что очень сильно ударилась, на ее теле появились многочисленные гематомы. "Я была в таком болевом шоке, что даже не могла плакать", - призналась Оля Цибульская.
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Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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