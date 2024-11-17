"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

Ранним утром с артисткой случилась беда, которую она даже не смогла как следует оплакать из-за шока.

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Оля Цибульская новости - с Олей Цибульской произошел несчастный случай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Что произошло с Олей Цибульской:

Певица показала синяки на теле

Она рассказала, как ранним утром по несчастливой случайности заработала болевой шок

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская "похвасталась" синяками по всему телу. В своем блоге в Instagram она раскрыла обстоятельства их появления.

"Спина синяя, руки синие, [ягодицы] синие", - пожаловалась звезда. Несчастье произошло с ней в 5 утра в ее собственном доме.

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Спросонья Цибульской показалось, что звучит сирена воздушной тревоги. Она поднялась с постели и отправилась за сыном, чтобы забрать его в укрытие. По дороге Оля поскользнулась и упала с лестницы.

Певица отметила, что очень сильно ударилась, на ее теле появились многочисленные гематомы. "Я была в таком болевом шоке, что даже не могла плакать", - призналась Оля Цибульская.

Оля Цибульская новости - с Олей Цибульской произошел несчастный случай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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