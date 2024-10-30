"До сих пор для многих - "зрада": Цибульская высказалась про свой отъезд

Вдогонку Оля Цибульская анонсировала "печальную новость".

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Оля Цибульская новости - Оля Цибульская прокомментировала отъезд и хейт из-за этого / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Вкратце:

У певицы плохие новости для тех, кто осудил ее за отъезд

Цибульская напомнила, почему "есть" близких - проигрышная стратегия

Несколько дней назад украинская певица и ведущая Оля Цибульская спонтанно упаковала вещи, забрала сына и вместе с ним выехала из Украины. Свой отъезд она мотивировала острой потребностью в переменах.

К счастью для Оли - ей и 9-летнему Нестору это пошло на пользу. Многие поклонники были рады узнать, что терапевтическое путешествие возымело желаемые плоды.

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Впрочем, нашлись среди подписчиков Цибульской и такие, кто осудил ее за отъезд из страны во время полномасштабной войны. Для них у певицы есть печальная новость, которую она опубликовала в своем блоге в Instagram.

Оля заявила, что ее отсутствие в Украине было временным, ведь она понимает всю важность и ответственность, которую она несет, как артист, во время войны. Также она напомнила, что она еще и человек, у которого есть свои потребности, и пожелала быть друг к другу более терпимыми.

"Печальная новость. Для тех, кто праздновал мой отъезд. Я восстановила нервы, прошла личную психотерапию, дала сыну возможность поспать в тишине и мы по плану возвращаемся домой. Судя по комментариям в сетях, вывезти ребенка за границу, спасая детство, до сих пор для многих - "зрада". Никогда этого не пойму. Знаю - всем больно. Так, что не знаешь как дышать, чтобы никого не задеть. И сама дышишь так, чтобы никто не задел. Моя профессия это ответственность. И мое место в такое время в Украине. Это неизменно. Но в МОЕЙ Украине всегда есть тепло, в которое вернутся все, кто почувствовал, что готов и имеет физически куда и к кому. В МОЕЙ Украине всегда есть мудрость отпустить тех, кто пробует жить иначе. Потому что никогда не знаешь на самом деле, какой ценой и при каких личных обстоятельствах мать принимает сложное решение за себя и ребенка. Быть украинцем - это поддерживать друг друга и дома и по миру. Поддерживать, а не есть. Это на самом деле и приближает победу", - написала Оля Цибульская.

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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