"До сих пор для многих - "зрада": Цибульская высказалась про свой отъезд

Вкратце:
- У певицы плохие новости для тех, кто осудил ее за отъезд
- Цибульская напомнила, почему "есть" близких - проигрышная стратегия
Несколько дней назад украинская певица и ведущая Оля Цибульская спонтанно упаковала вещи, забрала сына и вместе с ним выехала из Украины. Свой отъезд она мотивировала острой потребностью в переменах.
К счастью для Оли - ей и 9-летнему Нестору это пошло на пользу. Многие поклонники были рады узнать, что терапевтическое путешествие возымело желаемые плоды.
Впрочем, нашлись среди подписчиков Цибульской и такие, кто осудил ее за отъезд из страны во время полномасштабной войны. Для них у певицы есть печальная новость, которую она опубликовала в своем блоге в Instagram.
Оля заявила, что ее отсутствие в Украине было временным, ведь она понимает всю важность и ответственность, которую она несет, как артист, во время войны. Также она напомнила, что она еще и человек, у которого есть свои потребности, и пожелала быть друг к другу более терпимыми.
"Печальная новость. Для тех, кто праздновал мой отъезд. Я восстановила нервы, прошла личную психотерапию, дала сыну возможность поспать в тишине и мы по плану возвращаемся домой. Судя по комментариям в сетях, вывезти ребенка за границу, спасая детство, до сих пор для многих - "зрада". Никогда этого не пойму. Знаю - всем больно. Так, что не знаешь как дышать, чтобы никого не задеть. И сама дышишь так, чтобы никто не задел. Моя профессия это ответственность. И мое место в такое время в Украине. Это неизменно. Но в МОЕЙ Украине всегда есть тепло, в которое вернутся все, кто почувствовал, что готов и имеет физически куда и к кому. В МОЕЙ Украине всегда есть мудрость отпустить тех, кто пробует жить иначе. Потому что никогда не знаешь на самом деле, какой ценой и при каких личных обстоятельствах мать принимает сложное решение за себя и ребенка. Быть украинцем - это поддерживать друг друга и дома и по миру. Поддерживать, а не есть. Это на самом деле и приближает победу", - написала Оля Цибульская.
Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что молодой возлюбленный сделал певице Lama предложение руки и сердца. Наталья Дзенькив отметила, что думает о свадьбе со своим бойфрендом.
Также украинский шоумен Слава Демин признался, с кем из певиц хотел бы близости. В его донжуанский список вошли сразу три знаменитости, разные по внешности и темпераменту.
Читайте также:
- "Хочу позавидовать": Тринчер ответила на слухи про роман с известным блогером
- "Это иллюзия": Елена Зеленская рассказала, какой ее муж на самом деле
- Ведущий рассказал, как мать Тодоренко реагирует на хейт дочери-предательницы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред