Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину: "Не побег, а реформа"

Артистка призналась, почему решила выехать из страны именно сейчас.

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Оля Цибульская с сыном уехала из Украины - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

О чем рассказала Оля Цибульская:

Спонтанный отъезд звезды - не побег

Что певица с сыном надеется найти за границей

Меньше недели назад украинская певица и ведущая Оля Цибульская сообщила, что в ее жизни грядут серьезные перемены. От артистки ожидали новых творческих проектов, однако в свете последних событий стало ясно, что новую страницу она открывает глобально по всем направлениям.

Так в своем блоге в Instagram звезда сообщила, что покидает Украину. Оля заявляет, что это не бегство, а результат "внутренней реформы".

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Она опубликовала кадры с дороги и рассказала, почему приняла такое решение. Артистка отмечает, его катализатором стали ночные обстрелы оккупантом Киева, которые участились в последнее время.

"Я уехала из Украины. Решение было принято за один день. Это не побег. Это осознанное желание изменить жизнь", - говорит Цибульская. Еще с вечера у нее были планы, но после бессонной ночи она просто забрала 9-летнего сына из школы, села в машину и укатила навстречу переменам.

Пока Оля Цибульская не рассказывает, в какой стране она будет искать столь желаемые ею перемены. На машине с Нестором она добралась до Польши, откуда отправилась на самолете навстречу своим большим планам.

Оля Цибульская с сыном уехала из Украины - подробностий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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