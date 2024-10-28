Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину: "Не побег, а реформа"

О чем рассказала Оля Цибульская:
- Спонтанный отъезд звезды - не побег
- Что певица с сыном надеется найти за границей
Меньше недели назад украинская певица и ведущая Оля Цибульская сообщила, что в ее жизни грядут серьезные перемены. От артистки ожидали новых творческих проектов, однако в свете последних событий стало ясно, что новую страницу она открывает глобально по всем направлениям.
Так в своем блоге в Instagram звезда сообщила, что покидает Украину. Оля заявляет, что это не бегство, а результат "внутренней реформы".
Она опубликовала кадры с дороги и рассказала, почему приняла такое решение. Артистка отмечает, его катализатором стали ночные обстрелы оккупантом Киева, которые участились в последнее время.
"Я уехала из Украины. Решение было принято за один день. Это не побег. Это осознанное желание изменить жизнь", - говорит Цибульская. Еще с вечера у нее были планы, но после бессонной ночи она просто забрала 9-летнего сына из школы, села в машину и укатила навстречу переменам.
Пока Оля Цибульская не рассказывает, в какой стране она будет искать столь желаемые ею перемены. На машине с Нестором она добралась до Польши, откуда отправилась на самолете навстречу своим большим планам.
Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред делился снимками шокирующих шрамов украинского актера Артура Логая, которые появились на его руках после попытки самоубийства, которую он совершил в юности.
Также Настя Короткая призналась, кто стал инициатором ее развода с Андреем Бедняковым после 16 лет вместе. Шоумен не смог промолчать, и прокомментировал заявление бывшей жены.
Читайте также:
- "Запах, взгляд, шутки не те": Анна Тринчер высказалась про беглеца Волошина
- Звезда "Лиги Смеха" и воин Виктор Розовый рассказал, кем работает во время реабилитации после ранения
- Популярный шоумен готовится стать отцом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред