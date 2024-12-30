Юрий Горбунов высказался по кума Потапа: "Как ему жить"

Кумовство на расстоянии переживает не лучшие времена.

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Юрий Горбунов рассказал, как общается с Потапом после его отъезда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/realpotap

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Потап - кум Горбунова и Осадчей, он крестил их сына Ивана

Шоумен раскрыл подробности общения с Потапенко

Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Алексей 'Потап' Потапенко является крестным отцом Ивана - старшего сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Потап и его жена Настя Каменских были соседями ведущих, они дружили и общались семьями.

Во время полномасштабной войны в Украине поддерживать эту связь стало гораздо сложнее - почти год Потапенко находится в "рабочей командировке" за границей, и возвращаться в страну, где живут его жена и кумовья, похоже, не торопится.

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О том, как при таких обстоятельствах складывается его общение с заморским кумом, недавно в комментарии для Люкс ФМ рассказал Юрий Горбунов. Шоумен отметил, что отношения не изменились, хоть коммуникация и происходит крайне редко.

"Наши отношения какие были, такие и есть, просто каждый решает по-своему, как ему жить и чем заниматься. Не виделись и не слышали друг друга давно", - рассказал Горбунов. Если все же они общаются, то по телефону и редко, добавляет ведущий.

Кто такой Юрий Горбунов / инфографика: Главред

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