"Запугала, искалечила, назвала больной": путинистке Успенской "вмазала" нестабильная дочь

34-летняя Плаксина пожаловалась на неадекватную гиперопеку матери.

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Татьяна Плаксина рассказала, почему сбежала от Любови Успенской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В конце сентября Татьяна Плаксина, дочь певицы-путинистки и бывшей киевлянки Любови Успенской, пропала без вести. Позже девушка нашлась в Израиле, и была доставлена в страну-оккупанта деспотичной матерью.

Татьяна не просто исчезла, она намеренно сбежала от матери. Об этом она рассказала в одном из недавних ток-шоу.

Так Плаксина раскрыла, что роль заботливой мамочки Любовь Успенская играет лишь на публике - в быту она практически не позволяет 34-летней дочери выходить из дома, не позволяет жить отдельно, а также не принимает ее творчество. При этом путинистка, по всей видимости, использует запугивания и психологические манипуляции.

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"Она силой затянула в этот дом и заставила жить в закрытом поселке. Она меня до такой степени запугала, искалечила. Я была не способна ни на что другое, чем ходить с ней за ручку на концерты, петь с ней песенки "Плечи мои голые", "О нем, о нем". Это она меня всё заставляла петь. У меня совсем другая музыка, духовная. Она мне даже запретила играть эту музыку в доме, назвала ее больной. Сказала, что это какая-то загробная музыка", - жалуется Плаксина.

Стоит отметить, что ранее Татьяна Плаксина якобы имела проблемы с запрещенными веществами, поэтому свою маниакальную склонность контролировать и подавлять дочь Любовь Успенская прикрывает заботой о ней. Впрочем, ссоры в доме артистки-путинистки возникают регулярно - несколько лет назад Плаксина уже сбегала от нее.

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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