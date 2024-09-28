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Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

Алена Кюпели
28 сентября 2024, 15:48
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Бывшие сотрудники Меган Маркл и принца Гарри поделились непростыми моментами работы со знаменитостями.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - любимая тема британских таблоидов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Бывшие сотрудники Меган Маркл и принца Гарри поделились разными историями о своем опыте работы с королевскими особами.

Так, придворный, работавший с герцогом и герцогиней Сассекскими во время их пребывания в Великобритании, рассказал, что "плохие моменты" пары были более частыми по сравнению с другими членами королевской семьи с тех пор, как они покинули королевскую семью в январе 2020 года.

"За эти годы было много сложных членов королевской семьи, и я действительно думаю, что после неприятного чувства Мегзита плохие моменты Меган были усилены, искажены и раздуты до невероятных размеров", — заявил помощник.

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"Тем не менее, определенно были плохие, очень плохие, даже психопатические моменты. Я был свидетелем того, как людей ругали лично и по телефону и заставляли чувствовать себя фекалиями (неценз. - авт.)", — добавили они.

"Но это было невероятно тяжелое время, и я склонен дать ей кредит доверия. Она сама говорила, что временами у нее были суицидальные мысли", - говорит он.

Другой источник рассказал изданию, что на флориста "кричали по телефону" в течение 30 минут после того, как он опубликовал в сети небольшую деталь о букете, над которым они работали для "матери двоих детей", — хотя они не назвали ее имени.

Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

"Они поклялись никогда больше не работать с ней, несмотря на престижность иметь ее в качестве клиента", — сказал источник.

"Если вы работали на нее, с вами часто обращались как с торговцем, с которым можно обращаться как с фекалиями", - добавляет источник.

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Третий человек, который работал с 43-летней Меган Маркл до ее и Гарри роскошной свадьбы в мае 2018 года, сказал: "Я всегда думал, что она была классическим нарциссом, и то, что ее сотрудники рассказали журналу, какая она потрясающая, только подтверждает это в моем сознании. Она прекрасна, когда все идет по ее плану, но превращается в демона, когда все меняется".

Несмотря на негативный опыт, который некоторые бывшие сотрудники имели с Гарри и Маркл, другие бывшие работники пары утверждали, что эта пара — полная противоположность.

Бывший руководитель аппарата Кэтрин Сен-Лоран рассказала Us Weekly, что она "оставалась близкой" с Гарри и Маркл после ухода с работы.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также недавно в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл, которое она старалась тщательно скрыть от папарацци - в кадре герцогиня Сассекская веселится на вечеринке.

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