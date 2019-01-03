СМИ узнали, что и кому завещал перед смертью Крис Кельми

Музыкант составил новое завещание за месяц до смерти.
Известный российский певец/композитор и бывший фронтмен группы "Рок-Ателье" Крис Кельми составил новое завещание незадолго до своей кончины.
Как сообщает портал "Стархит", музыкант завещал свое имущество бывшей супруге и сыну. По данным журналистов, Кельми "отписал" коттедж и три квартиры, которые эксперты рынка недвижимости оценили в 100 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что страдавший от алкозависимости Кельми скончался в Подмосковье сразу после Нового года. Позднее была озвучена предварительная причина его смерти.