СМИ узнали, что и кому завещал перед смертью Крис Кельми

Крис Кельми / Фото: Legion-media

Известный российский певец/композитор и бывший фронтмен группы "Рок-Ателье" Крис Кельми составил новое завещание незадолго до своей кончины.

Как сообщает портал "Стархит", музыкант завещал свое имущество бывшей супруге и сыну. По данным журналистов, Кельми "отписал" коттедж и три квартиры, которые эксперты рынка недвижимости оценили в 100 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что страдавший от алкозависимости Кельми скончался в Подмосковье сразу после Нового года. Позднее была озвучена предварительная причина его смерти.