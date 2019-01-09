"С телом произошли изменения": Регина Тодоренко поделилась, как узнала о беременности

Тодоренко призналась, что планировала беременность / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, обьявила "беременный марафон" и в течении 9 дней будет делиться своим опытом.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на которых она находится на первом месяце беременности, но еще не знает об этом.

"На этом фото я на 1 месяце беременности. Еще ничего не подозреваю о том, что я уже не одна, поэтому на съемках шоу "Голос Улиц" я прыгала, скакала, садилась на шпагат, пытаясь хоть как-то согреться в жутко холодном павильоне, и развлекала публику", - рассказала Регина.

Ведущая призналась, что к зачатию ребенка со своим на то время женихом Владом Топаловым готовилась ответственно: пила фолиевую кислоту по назначению врача, и отказалась от алкоголя.

Тодоренко также впервые рассказала, как узнала, что носит под сердцем малыша.

"В один из съемочных дней, когда я переодевалась в очередной наряд, мне показалось, что с моим телом произошли кое-какие изменения – грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения. После съемок я сразу же купила тест – и вот оно! Тест показал заветные две полоски", - поделилась ведущая.

Напомним, что пара скрывала отношения, и не рассказывала о беременности Регины до того момента, как стал явно заметен ее округлый живот. Вскоре пара поженилась и в начале декабря Тодоренко и Топалов стали родителями – у них родился сын весом в 3,640 кг и ростом в 59 см.

Ранее Регина Тодоренко впервые рассказала, как прошла ее беременность.