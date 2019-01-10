"Примадонна и императрица": совместное фото Пугачевой и Аллегровой шокировало сеть

Фанаты были удивлены общему появлению артисток.
Российский певец и композитор Игорь Николаев показал фото, на котором фанаты вовсе не ожидали увидеть вместе двух легенд российской эстрады – Аллу Пугачеву и Ирину Аллегрову.
На своей странице в Instagram Николаев поделился снимком, на котором "примадонна" и "императрица" общаются в студии шоу "Сегодня вечером".
Фанаты были шокированы общему появлению артисток, ведь слухи об их конкуренции ходят еще со времен их молодости, и это первый снимок на памяти поклонников, на котором Пугачева и Аллегрова позируют вместе.
"Удивлена! Алла Борисовна вроде не приветствует Аллегрову, у них отрицательная реакция друг к другу и тут…", "Даже волнительно немного. Ирина Александровна и Алла Борисовна редко пересекались, даже на сборных концертах. Непривычно видеть их рядом", "Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе, на одной, так сказать, сцене", - писали поклонники.
Ранее Алла Пугачева рассказала, из-за кого завершила сольную карьеру.