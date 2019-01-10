"Примадонна и императрица": совместное фото Пугачевой и Аллегровой шокировало сеть

Фанаты считали, что артистки терпеть не могут общества друг друга / Скриншот видео с youtube.com

Российский певец и композитор Игорь Николаев показал фото, на котором фанаты вовсе не ожидали увидеть вместе двух легенд российской эстрады – Аллу Пугачеву и Ирину Аллегрову.

На своей странице в Instagram Николаев поделился снимком, на котором "примадонна" и "императрица" общаются в студии шоу "Сегодня вечером".

Фанаты были шокированы общему появлению артисток, ведь слухи об их конкуренции ходят еще со времен их молодости, и это первый снимок на памяти поклонников, на котором Пугачева и Аллегрова позируют вместе.

"Удивлена! Алла Борисовна вроде не приветствует Аллегрову, у них отрицательная реакция друг к другу и тут…", "Даже волнительно немного. Ирина Александровна и Алла Борисовна редко пересекались, даже на сборных концертах. Непривычно видеть их рядом", "Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе, на одной, так сказать, сцене", - писали поклонники.

Пугачева и Аллегрова удивили общим появлением на программе / https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music/

Ранее Алла Пугачева рассказала, из-за кого завершила сольную карьеру.