Минус 7 килограмм: Оля Полякова раскрыла секрет похудения старшей дочери

Полякова и ее дочь вместе сбросили лишний вес / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах, похвасталась результатом похудения своей старшей дочери – 13-летней Маши.

На своей странице в Insragram знаменитость поделилась фото, на котором Маша запечатлена в купальниках "до" похудения и "после". Девочка заметно постройнела, и выглядит теперь точной копией своей знаменитой мамы.

"Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки, я еще ребенок (я после родов, у меня зима, депрессия, гормоны, нет силы воли!). Эта девочка герой, но она сама приняла это решение, и вот результат 4 месяцев, отказа от сладкого, мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы! И бонус чистейшая кожа лица (были прыщи!) и pole dance через день!", - поделилась секретом похудения артистка.

Маша Полякова заметно похудела / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Певица добавила, что поддержала Машу в нелегкой борьбе с весом, и тоже похвасталась результатом.

"Я ее поддержала, и тоже сидела на диете, чтобы не есть при ней, мой результат -5, ее - 7! Так что мамочки поддерживайте детей, вместе легче! И если честно, хейт на ее странице тоже ее подстегнул... Так что нет худа без добра! Всем добра и маленьких попок!", - написала певица.

Поклонников поразило такое заметное преображение дочери Поляковой, и они оставили десятки комплиментов юной красавице.

"Гордитесь дочерью! Большая молодец!", "Умничка! Хороший пример! Спасибо вам и ей за мотивацию!", "У нее крутая фигура, помню, как бомбили по поводу слегка пухленткого животика. Хаха, выкусите все, кто говорил, что у нее плохая фигура!", "Такая красотка! Унаследовала мамину шикарную фигуру!", - нахваливали поклонники.

Ранее Оля Полякова поразила сеть фигурой в купальнике.