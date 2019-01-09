"Памела нервно курит в сторонке": Оля Полякова поразила сеть фигурой в купальнике

Полякова показала фото с отдыха / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова восхитила фанатов своей фигурой.

На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость показала фото с пляжа в Майами, на котором она позирует в слитном черном купальнике, сидя на коленях на песне.

"Ну что, #miami было спонтанно, но прекрасно! Вы концерт посмотрели?", - написала артистка.

Поклонники Поляковой расхвалили купальник знаменитости, и свое особое внимание обратили на ее стройные формы.

"Памела нервно курит в сторонке!", "Красотка, и купальник бомбический!", "Идеальные формы, умница", "Эффектная красотка", "Сколько часов вы проводите в спортзале? Фигура просто огонь", - оставляли комментарии поклонники.

Ранее Оля Полякова показала себя в 16 лет.