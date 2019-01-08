"Еще до изобретения фотошопа": Оля Полякова показала себя в 16 лет

Полякова показала архивное фото / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах, показала, как она выглядела в подростковом возрасте.

На своей странице в Insragram знаменитость поделилась фото, на котором ей 16 лет, и она позирует в обтягивающем платье, укращшениях, с ярким макияжем и собранными волосами.

"16! Еще до изобретения фотошопа. Фото Леонид Найдюк!", - подписала снимок артистка.

Поклонники поразились схожестью знаменитости и ее старшей дочери – 13-летней Марии.

"Дочка мамина стопроцентная копия", "Одно лицо со старшенькой!", "Дочь старшая похожа очень на Вас", "Аааа, вам и фотошоп не надо", "Копия старшая дочь", "Оля, это твоя дочь? Если Маше покрасить волосы - она точная копия тебя!", - писали юзеры.

А вот как выглядит старшая дочь Суперблондинки Маша:

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