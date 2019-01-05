"Ах эти ноги!": Оля Полякова поразила фанатов фото в бикини

Полякова отдыхает в Майами / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах, поделилась с фанатами снимком с отдыха в Майами, США.

На своей странице в Insragram знаменитость поделилась фото, на котором она позирует в белом купальнике, демонстрируя стройные формы.

"Ну как вы там без меня?", - поинтересовалась артистка.

Подписчики расхвалили фигуру артистки, и отметили, что ее ноги выглядят невероятно длинными.

"Ах эти ноги!", "Ноги красивее пальм", "Сногсшибательная", "Олюня, ты бомба", "Ну хоть с трусами", "Ноги длиной в пальму", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова рассказала о своих обнаженных фото.