"Сразу помолодел": Дима Билан удивил фанатов изменениями во внешности

Дима Билан заметно помолодел, считают фанаты / https://www.instagram.com/bilanofficial/?hl=ru

Известный российский певец Дима Билан удивил поклонников своим новым образом, и вызвал ободрение поклонников – они считают, что артист стал выглядеть моложе.

Снимок 37-летний исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. На фото он запечатлен в синей клетчатой рубашке на фоне окна. Однако не наряд привлек внимание фанатов, а его лицо – Билан начисто побрился, и избавился от своей привычной бороды.

Фото набрало больше 150 тысяч лайков, и сотни восторженных комментариев.

"Тебя не узнать прям", "Офигеть, я не узнала, просто молодой парень, здорово", "Ох, точно! Молоденький такой сразу стал", "Оу, я попала в прошлое?", "Лицо чистое! Так хорошо! Свежо, сразу помолодел", - писали юзеры.

Дима Билан сбрил бороду / https://www.instagram.com/bilanofficial/?hl=ru

Ранее в России отчитали Диму Билана за намерения ввести музыкальную цензуру.