В России отчитали Билана за намерения ввести музыкальную цензуру

Дима Билан предложил "фильтровать" российскую музыку / https://24smi.org

Известная российская певица Диана Гурцкая, которая возглавляет Общественную палату по поддержке семьи, материнства и детства, раскритиковала предложение Димы Билана о создании в стране структуры для оценки качества музыкальных произведений.

"Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей. Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: "А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?", - цитирует Гурцкую РИА Новости.

В Госдуме России также негативно отреагировали на идею 37-летнего певца.

"Ваша идея создать специальные структуры, представители которых могли бы оценивать качество того или иного музыкального произведения, подталкивает к воспоминаниям о советских худсоветах, загубивших сотни песен и танцевальных композиций, которые так и не дошли до зрителя", - заявил депутат Госдумы Борис Чернышов.

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Как известно, вызвавшее общественный резонанс предложение, Билан выдвинул после сольного концерта в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Он заявил, что в современной музыкальной культуре очень много нецензурных слов, в чем нужно бороться на государственном уровне.

"В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный "трэш" и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит – перебор", - сказал Билан.

Напомним, Билан выпустил скандальный музыкальный девятиминутный фильм совместно с певицей Polina на трек "Пьяная любовь", который вызвал неоднозначную реакцию зрителей.