В США умер известный одесский сатирик Семен Лившин

Лившин не забывал одесскую сатиру и в США / Фото: Facebook/edward.amchislavsky

В американском Сан-Диего в штате Калифорния ушел из жизни одесский сатирик Семен Лившин.

Как сообщает НСН, писатель умер в 79 лет.

Родился Лившин 9 января 1940 года в Одессе. Свою журналистскую карьеру он начинал в газете "Комсомольская правда", а затем на протяжении 13 лет возглавлял отдел сатиры и юмора "Антилопа-Гну" в газете "Вечерняя Одесса".

Затем Лившин переехал из Одессы в Москву, где работал в газете "Известия".

Одесский сатирик был автором и актером первой одесской команды КВН, организатором первых одесских "Юморин". Также он издал несколько книг с ироническими произведениями в прозе.

После переезда в США Лившин продолжил литературную и сатирическую деятельность. Вместе с коллегами он издавал юмористическую русскоязычную газету "Окей!".

Напомним, в Москве в возрасте 45 лет внезапно умер известный продюсер и сценарист Алексей Кублицкий.