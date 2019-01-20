Дима Билан и Полина Гагарина угодили в ловушку мошенников

Дима Билан и Полина Гагарина / Дни.ру

Известные российские поп-исполнители Дима Билан и Полина Гагарина попали под действия мошенников.

Такое сообщение опубликовал портал StarHit.

По данным журналистов, неизвестные злоумышленники от имени певца и певицы предлагают фанатов сняться в их новом дуэтном клипе. Прием мошенники предлагают в качестве гонорара за съемки заплатить 5 тысяч рублей.

Однако для участия фанатам предлагают оплатить 1,2 тысячи рублей "за агентские услуги" и подготовку к съемкам.

Позднее и Билан, и Гагарина, призвали фанатов сохранять бдительность и не доверять информации, исходящей не с их официальных интернет-порталов.

Напомним, ранее Полина Гагарина показала наряд, в котором выходила замуж, а Дима Билан рассказал о своей болезни.