"Как другой человек": фанатов встревожила внешность 81-летнего Джека Николсона

Джек Николсон удивил сеть своим внешним видом

Легендарный актер Джек Николсон, знакомый зрителям по "Сиянию", "Пролетая над гнездом кукушки", "Отступники" и десяткам других фильмов, шокировал фанатов своим внешним видом.

Актер появился на игре своей любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе с младшим сыном 26-летним Рэймондом. Папарацци подловили заметно располневшего Николсона за поеданием картошки фри.

Такой вид встревожил фанатов актера, и они засомневались, здоров ли Николсон.

"Выглядит как полное дерьмо", "Господи, он огромный, я надеюсь, что он здоров", "Он такооой жирный!", "Что случилось с Джеком? Выглядит устрашающе", "Это как другой человек", - писали юзеры.

Usher at the Lakers game really asked Jack Nicholson to show him his ticket. Damn Millenials pic.twitter.com/vKXkmIS9YB — gifdsports (@gifdsports) March 12, 2018

Ранее Джек Николсон сообщил, что ушел на пенсию.