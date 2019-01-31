В России ушла из жизни звезда фильма "Операция "Ы"

Березуцкая полюбилась зрителям по ярким киноролям Фото: Мосфильм

В Москве 31 января в возрасте 86 лет скончалась актриса театра и кино Валентина Березуцкая.

Как сообщает российский Пятый канал, артистка умерла в результате остановки сердца.

Березуцкая почувствовала ухудшение самочувствия, кода находилась дома, в собственной квартире. Специалисты кареты скорой помощи прибыли на вызов, однако спасти жизнь актрисы им не удалось.

Как известно, Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в селе Спасское. За свою карьеру она снялась во множестве фильмов. Березуцкая, в частности, сыграла в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "ДМБ", "Антикиллер" и "Дневной дозор".

Напомним, легендарный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на в возрасте 86 лет.