Умер легендарный композитор "Шербурских зонтиков" Мишель Легран

Мишел Легран / 24СМИ

Легендарный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает портал Nice-Matin со ссылкой на пресс-секретаря музыканта.

За свою продолжительную творческую карьеру Легран написал более 200 песен к кино- и телевизионным фильмам.

Однако самые известные его работы - музыка к новаторскому киномюзиклу "Шербурские зонтики" (1964 год, режиссер Жак Деми0 и песня Windmills of your mind из фильма "Афера Томаса Крауна" (1968 год, режиссер Норман Джуисон) Кроме того, в активе у Леграна — три премии "Оскар" Американской киноакадемии, пять премий "Грэмми" и одна премия "Золотой глобус".

Напомним, ранее во Франции умер легендарный композитор фильмов "Мужчина и женщина" и "История любви" Фраснсис Лей.