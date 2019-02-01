"Это что за каникулы Бонифация?": муж Наташи Королевой Тарзан показал худшее фото певицы

Тарзан показал Королеву в неприглядном свете / Фото: uznayvse.ru

Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, шокировала сеть своим внешним видом.

На своей странице в Instagram муж 45-летней певицы показал снимок у огромной вазы с цветком. Певица предстала в домашнем образе: полосатом комбинезоне без макияжа в очках.

"Дюймовочка и Мальчик с пальчиком", - подписал фото Тарзан.

Поклонники возмутились такому нелепому фото, и раскритиковали Королеву на нем.

"Это что за каникулы Бонифация?", "Это Наташа?", "Наташа так постарела", "Классные конечно, но на этом фото Наташенька… В жизни лучше, у нее фигурка точеная, а здесь, как-то вообще не то", "Королева как медвежонок", - писали юзеры.

Королева разочаровала сеть своим внещним видом / https://www.instagram.com/tarzan___official/

Ранее Наташа Королева разочаровала сеть вульгарным нарядом.