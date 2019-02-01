"Это что за каникулы Бонифация?": муж Наташи Королевой Тарзан показал худшее фото певицы

Певица на фото предстала без макияжа и в полосатом кигуруми.
Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, шокировала сеть своим внешним видом.
На своей странице в Instagram муж 45-летней певицы показал снимок у огромной вазы с цветком. Певица предстала в домашнем образе: полосатом комбинезоне без макияжа в очках.
"Дюймовочка и Мальчик с пальчиком", - подписал фото Тарзан.
Поклонники возмутились такому нелепому фото, и раскритиковали Королеву на нем.
"Это что за каникулы Бонифация?", "Это Наташа?", "Наташа так постарела", "Классные конечно, но на этом фото Наташенька… В жизни лучше, у нее фигурка точеная, а здесь, как-то вообще не то", "Королева как медвежонок", - писали юзеры.
Ранее Наташа Королева разочаровала сеть вульгарным нарядом.