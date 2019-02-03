"Мэрилин Монро отдыхает!": Надежда Мейхер восхитила сеть архивным фото

Надежда Мейхер показала архивное фото / https://www.instagram.com/nadyameiher/

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская вызвала немалый ажиотаж архивным фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя певица опубликовала фото, на котором она запечатлена в образе Мэрилин Монро во время своих первых сьемок для программы "Невероятные истории", которая шла на СТБ. Певица на снимке повторила одну из известных поз знаменитой артистки, позируя в черном мини-платье, туфлях, с красными губами и прической как у Монро.

"Первый опыт на ТВ в роли ведущей в 2006 году", - подписала фото артистка.

Поклонники расхвалили образ певицы, отметив, что она выглядит даже лучше Монро.

"Как голливудская звезда! Просто картинка!", "Боже мой, это круто! Белый цвет и Мэрилин Монро отдыхает!", "Мисс Мэрилин Мейхер?", "Наденька, вы прекрасны! Ножки великолепны", – писали юзеры.

Мейхер показал фото 13-летней давности / https://www.instagram.com/nadyameiher/

Ранее Надежда Мейхер завела сеть глубоким декольте и пикантной татуировкой.