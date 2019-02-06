"Это-кайф": Влад Топалов рассказал о радостях отцовства

Певец показал фото с двухмесячным малышом.
Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, Влад Топалов умилил сеть фото со своим малышом.
На своей странице в Instagram артист поделился фото, которое он снял ранним утром, когда Топалов-младший его разбудил.
"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6. А если серьезно! То это – кайф, никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать какашки. Веселье!", - написал Топалов.
Поклонники стали расхваливать молодого папу, и интересоваться именем малыша.
"Чудесное фото и прекрасный папа", "Молодец большой! Хороший отец! Счастья Вам с Региной, пусть ребеночек растет красивым и здоровым!", "Влад, а как назвали малыша? Или пока не афишируете?", "Как ребенка назвали?", "Мимишность зашкаливает", - писали юзеры.
Ранее Влад Топалов признался в любви другой женщине, сеть в ярости.